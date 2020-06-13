Заразиться коронавирусом можно от собак и котов: ученые предупредили об опасности

Ученые предупредили о том, что через объятия с домашними котами и собаками можно заразиться коронавирусом.

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В официальном отчете главного ветеринара Великобритании говорится, что домашние животные могут переносить вирус на своем меху, что может привести к распространению заболевания от человека к человеку, пишет Daily Mail.

"Тесный контакт, такой как объятия, уход за шерстью и кормление животных, может привести к передаче вируса", – сообщил ветеринар.

Заразиться коронавирусом можно от собак и котов

Это означает, что если у одного из членов семьи есть вирус, домашнее животное может передать его другому члену семьи.

Документ, подготовленный главным ветеринарным врачом, был рассмотрен 30 апреля на заседании правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Британии (SAGE).

В отчете о заседании отметили, что вирус может выжить на шерсти домашних животных, а это означает, что "существует вероятный путь, по которому животное может выступать в качестве инфекционного объекта в течение как минимум нескольких часов и передавать вирус другим в домашнем хозяйстве".

В документе говорится, что собаки и кошки, которые были в контакте с пациентом с коронавирусом, представляют "высокий риск" для людей с такими заболеваниями, как рак и диабет.

Заразиться коронавирусом можно от собак и котов ​

Врач посоветовал владельцам домашних животных, у которых есть симптомы, не допускать контакта их собаки или кошки с "восприимчивыми людьми".

"Мы считаем, что риск присутствия такого животного в домашнем хозяйстве является высоким, если есть люди с проблемами со здоровьем или слабой иммунной системой, в противном случае риск будет средним", – подчеркнул ветеринар.

Однако профессор Джеймс Вуд, глава ветеринарной медицины в Кембриджском университете, говорит, что владельцы "очень маловероятно" смогут получить коронавирус от своих домашних животных.

"У уязвимых людей нет причин прекращать объятия своей собаки или кошки. Каждый должен придерживаться гигиены со своими домашними животными и мыть руки в течение дня, как это обычно рекомендуется, чтобы избежать риска их загрязнения", – сказал он.

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