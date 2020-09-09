В Украине зараженных будет до 200 тысяч в неделю, могут вернуть жесткий карантин, – бывший санврач

В октябре-ноябре количество зараженных COVID-19 в Украине может достигать до 200 тысяч в неделю.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, из-за этого власть может ужесточить карантин вплоть до весеннего, если больницы не будут справляться с количеством госпитализированных.

"За сезон гриппа и ОРВИ у нас болеет где-то 5-7 млн населения. За неделю количество больных составляет около 200 тыс. Это волнообразный процесс. С коронавирусом в октябре-ноябре у нас будет то же самое. У больных может проявляться и вирус гриппа, и если у него будет пандемический потенциал, не исключено, что они будут усиливать друг друга", – уточнил он.

По словам Протаса, это неблагополучный сценарий развития ситуации и если больных будет много, власть может ужесточить карантин вплоть до весеннего, чтобы сдержать распространение инфекции.

"Карантин приносит вред для экономики, а есть методы и подешевле. Это не только адаптивный карантин, это еще работа в очагах инфекции, создание противоэпидемиологических бригад, расширение сети лабораторий для обеспечения тестирования, отслеживание контактных. Целый комплекс мероприятий, которые у нас не выполняются", – подытожил Протас.

Больше о распространении коронавирусной инфекции в Украине и в странах ЕС читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 сентября в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2551 – обнаружен за прошедшие сутки.

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