Зараженные с бессимптомной формой COVID-19 неопасны, а сам коронавирус не так страшен, – киевский врач

Коронавирус (COVID-19) не представляет страшной опасности, ведь у многих зараженных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

"Я работаю в базовой столичной больнице и вижу, что коронавирус не так опасен, как его иногда представляют. Есть множество бессимптомных форм, которые люди переносят легко, даже не зная об этом", – пояснил медик.

Дубровский отметил, что по мнению многих исследователей, человек с легкой формой COVID-19 опасен только при близком контакте.

"Они не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте – пользовании общей посудой, поцелуях. А вообще коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому нельзя манипулировать человеческими эмоциями, нагоняя страх, ведь люди боятся неизвестного", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач назвал патологии, затрудняющие лечение COVID-19.