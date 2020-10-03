Заправки для электронных сигарет могут быть смертельно опасными – ученые

Врачи предупредили о смертельной опасности от вейпинга и электронных сигарет.

Как сообщает MedicalXpress со ссылкой на заявления американских медиков, многим потребителям электронных сигарет был поставлен диагноз EVALI (повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга).

К симптомам такого заболевания относят высокую температуру тела, кашель, рвоту и диарею. Некоторые пациенты даже попадали в отделения интенсивной терапии, так как имели сильное поражение легких.

Многим потребителям был поставлен диагноз EVALI

Специалисты изучили, что в большинстве случаев поражение органов дыхания было вызвано употреблением нестандартных парительных смесей, которые содержали в себе тетрагидроканнабинол и психоактивные соединения.

Появление EVALI тесно связывают с ацетатом витамина Е, который добавляется в жидкости для парения в качестве конденсирующего компонента.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, 3,6 миллиона учащихся средних и старших классов в американских школах употребляют электронные сигареты – как и 8,1 миллиона взрослых в США.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине предлагают запретить сигареты с различными добавками, в том числе и витаминами и кофеином.

В канадской провинции Новая Шотландия власти также решили ввести запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной жидкости к ним.