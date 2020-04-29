Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Язвы по всему телу: врачи предупредили о новой опасности из-за COVID-19

691
Читать материал на украинском

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 человечеству может угрожать еще одна болезнь, вызывающая язвы на теле – язва Бурули или же язва Бэрнсдейла.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Данное заболевание очень распространено в Австралии, передает Daily Mail

Сообщается, что из-за изоляции люди стали больше времени проводить в своих садах при частных домах, тем самым подвергая себя опасности быть укушенными насекомыми.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

"Мы настоятельно призываем людей защитить себя от язвы Бурули, надевая одежду с длинными рукавами, длинные брюки, закрытые ботинки и перчатки при садоводстве", – предупредили власти австралийцев.

Врачи рекомендовали избегать укусов насекомых и обрабатывать раны антисептиками. Первые симптомы включают в себя покраснение и могут проявляться через четыре-десять недель после заражения. Болезнь также может проявить себя и через четыре-пять месяцев.

Симптомы язвы Бурули:

  • Небольшой безболезненный бугорок, похожий на укус насекомого на руках и ногах

  • Место укуса растет и набухает в течение дней и недель

  • Развитие "шишки" часто может быть болезненным

  • У зараженного может понижаться температура тела

  • Место укуса становится ярко-красным и превращается в незаживающий струп

  • Затем струп распадается и превращается в язву, которая продолжает увеличиваться

Лечится язва Бурули только после осмотра врачом, путем назначения антибиотиков. В тяжелых случаях проводят операцию, чтобы вырезать зараженные ткани кожи. Также может быть назначена трансплантация кожи, если язва сильно разрослась.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи предупредили, что коронавирус поражает не только легкие, а затрагивает все органы человека уже на последней стадии заболевания.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Тег
болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости