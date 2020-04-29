Язвы по всему телу: врачи предупредили о новой опасности из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 человечеству может угрожать еще одна болезнь, вызывающая язвы на теле – язва Бурули или же язва Бэрнсдейла.

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Данное заболевание очень распространено в Австралии, передает Daily Mail

Сообщается, что из-за изоляции люди стали больше времени проводить в своих садах при частных домах, тем самым подвергая себя опасности быть укушенными насекомыми.

Пандемия COVID-19

"Мы настоятельно призываем людей защитить себя от язвы Бурули, надевая одежду с длинными рукавами, длинные брюки, закрытые ботинки и перчатки при садоводстве", – предупредили власти австралийцев.

Врачи рекомендовали избегать укусов насекомых и обрабатывать раны антисептиками. Первые симптомы включают в себя покраснение и могут проявляться через четыре-десять недель после заражения. Болезнь также может проявить себя и через четыре-пять месяцев.

Симптомы язвы Бурули:

Небольшой безболезненный бугорок, похожий на укус насекомого на руках и ногах

Место укуса растет и набухает в течение дней и недель

Развитие "шишки" часто может быть болезненным

У зараженного может понижаться температура тела

Место укуса становится ярко-красным и превращается в незаживающий струп

Затем струп распадается и превращается в язву, которая продолжает увеличиваться

Лечится язва Бурули только после осмотра врачом, путем назначения антибиотиков. В тяжелых случаях проводят операцию, чтобы вырезать зараженные ткани кожи. Также может быть назначена трансплантация кожи, если язва сильно разрослась.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи предупредили, что коронавирус поражает не только легкие, а затрагивает все органы человека уже на последней стадии заболевания.

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