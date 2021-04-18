Выздоровление от COVID-19 зависит не от антител, – генетик

Выздоровление человека от коронавируса зависит не от наличия антител в его организме. При такой болезни важную определяющую роль играет клеточный иммунитет.

Об этом заявил патофизиолог и генетик, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Комментарием профессор и руководитель отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАН Украины поделился в интервью Zn.ua.

"Люди почему-то привыкли считать, что только антитела – наша защита. Но это неправильно... Они если и имеют какое-то значение, то, скорее всего, являются суррогатным маркером развития клеточного иммунитета. То есть их наличие свидетельствует, что клетки, очевидно, борются с вирусом", – отметил он.

Клеточный иммунитет, a не антитела, имеет решающее значение для выздоровления от COVID-19, – Досенко

Специалист напомнил, что человек может переболеть COVID-19 и при этом не иметь антител к нему. По его словам, выздоровление происходит за счет именно клеточного иммунитета.

"Он, a не антитела, имеет решающее значение. Мы сейчас наблюдаем какую-то всемирную пандемию иммунологической безграмотности, потому что все говорят только об антителах. В действительности они никогда не увидятся с вирусом, потому что тот работает внутри клеток, куда антитела не попадают", –подчеркнул профессор.

Генетик пояснил, что это делают Т-клетки (или Т-лимфоциты), которых он назвал клетками-"киллерами". Поскольку они не взаимодействуют непосредственно с вирусом, а просто распознают пораженную им клетку, "видят", что она имеет инородный генетический материал (инородные антигены), и моментально "беспощадно уничтожают ее вместе со всеми вирусами".

"Одно антитело может убить (связать) всего лишь от двух до десяти антигенов (белков) вируса, а Т-лимфоцит может уничтожить их очаг – тысячи клеток, в которых размножаются миллионы вирусов", – подытожил Досенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ подсчитали, что по соcтоянию на март 2021 года менее 10% человечества выработали антитела к коронавирусу. Специалисты напомнили, что вакцинация является единственным способом достижения коллективного иммунитета.

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