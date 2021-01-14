Выздоровление от COVID-19 может дать уровень защиты, аналогичный вакцине – исследование

Люди, выздоравливающие от коронавируса, могут иметь такой же уровень защиты от будущей инфекции, как и те, кто получает вакцину против COVID-19. По крайней мере в течение первых 20 недель (до пяти месяцев).

Об этом говорится в исследовании Агенции общественного здравоохранения Англии (PHE), в котором приняли участие более 20 000 медицинских работников. Подробности рассказывает The Guardian.

PHE набрала медработников из больниц по всей Великобритании и разделила их на две группы: тех, кто болел коронавирусом раньше, и тех, у кого его не было. В период с июня по ноябрь 2020 года участники раз в две недели проходили ПЦР-тесты и ежемесячные тесты для проверки уровня антител в их крови.

Ученые пришли к выводу, что выздоровление от COVID-19 и вакцина могут дать одинаковую защиту от повторного заражения

В течение пяти месяцев исследователи отслеживали уровень инфицирования в двух группах. Они выявили 44 потенциальных повторных инфекции. В том числе 13 симптоматических, среди 6614 человек, предположительно перенесших COVID-19, и 318 случаев среди 14 173, у которых не было доказательств инфекции в прошлом.

Ученые заключают, что предыдущая инфекция обеспечивает 94% защиты от симптоматического повторного заражения и 75% – от бессимптомного.

Эти случаи называются "потенциальными" повторными инфекциями, потому что для их подтверждения необходимо провести подробный генетический анализ как первого, так и второго заражения, но информация о первом часто была недоступна.

"Иммунитет дает эффект, аналогичный эффекту вакцины Pfizer, и гораздо лучший эффект, чем вакцина AstraZeneca. Это обнадеживает людей, позволяет почувствовать, что предшествующее заражение защитит их от будущих инфекций, но в то же время – это не полная защита, и поэтому им все равно нужно быть осторожными, когда они находятся вне дома", – прокомментировала исследование старший медицинский советник PHE, профессор Сьюзан Хопкинс.

По словам специалистов, результаты показывают, что, хотя вероятность повторного заражения людей вскоре после первого инфицирования маловероятна, позже можно снова заразиться вирусом и потенциально передать его другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пояснили, при каком условии эффективна вакцина от Pfizer против коронавируса.

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