Выявлена новая причина образования тромбов у больных COVID-19

Аутоиммунные антитела, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образование тромбов в артериях, венах и микрососудах. Эти кровяные сгустки опасны, поскольку увеличивают риск инсультов.

Нарушение кровотока в легких и кислородного обмена из-за тромбообразования – серьезная проблема у пациентов с COVID-19, пишет MedicalXpress.

Известно, что аутоиммунные антитела, атакующие ткани собственного организма, вырабатываются при таких аутоиммунных заболеваниях, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Однако факт, что такие антитела продуцируются и при коронавирусной инфекции, был установлен совсем недавно.

Ученые обнаружили, что около половины пациентов, которые были серьезно больны COVID-19, демонстрировали комбинацию высоких уровней как опасных антител, так и суперактивных нейтрофилов, которые являются деструктивными лейкоцитами. С помощью этих показателей исследователи объясняют механизм образования тромбов при ковиде.

MedOboz ранее сообщал, что у пациентов с коронавирусом, кроме антител, могут образовываться аутоиммунные антитела. Эти белки, вместо борьбы с патогенами, атакуют ткани организма, увеличивая риск тяжелого течения болезни.