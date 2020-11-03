Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Выявлена новая причина образования тромбов у больных COVID-19

895
Читать материал на украинском

Аутоиммунные антитела, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образование тромбов в артериях, венах и микрососудах. Эти кровяные сгустки опасны, поскольку увеличивают риск инсультов.

Нарушение кровотока в легких и кислородного обмена из-за тромбообразования – серьезная проблема у пациентов с COVID-19, пишет MedicalXpress.

Известно, что аутоиммунные антитела, атакующие ткани собственного организма, вырабатываются при таких аутоиммунных заболеваниях, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Однако факт, что такие антитела продуцируются и при коронавирусной инфекции, был установлен совсем недавно.

Ученые обнаружили, что около половины пациентов, которые были серьезно больны COVID-19, демонстрировали комбинацию высоких уровней как опасных антител, так и суперактивных нейтрофилов, которые являются деструктивными лейкоцитами. С помощью этих показателей исследователи объясняют механизм образования тромбов при ковиде.

MedOboz ранее сообщал, что у пациентов с коронавирусом, кроме антител, могут образовываться аутоиммунные антитела. Эти белки, вместо борьбы с патогенами, атакуют ткани организма, увеличивая риск тяжелого течения болезни.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости