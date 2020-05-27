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/ Пульмонология

Выяснилось, какая погода способствует заражению COVID-19

2.7т
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Больше половины случаев заражения коронавирусом произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов по Цельсию.

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К такому выводу в ходе исследования пришли китайские ученые. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что специалисты проанализировали данные о 3,75 миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19 в 185 странах мира – с 21 января по 6 мая.

Большинство заражений COVID-19 произошли при температуре 5-15°С

Большинство заражений COVID-19 произошли при температуре 5-15°С

Выяснилось, что примерно 60 процентов всех этих заражений было зарегистрировано в местах, где температура воздуха составляла от пяти до 15°С. При этом около 73,8 процента подтвержденных случаев сосредотачивались в регионах с абсолютной влажностью от 3 до 10 грамм на каждый кубический метр.

Исследователи из Китая подчеркивают, что коронавирус преимущественно распространяется в умеренных широтах. Помимо этого, существуют оптимальные погодные условия, при которых концентрация вирусных частиц в окружающей среде, в том числе на поверхностях, увеличивается.

Поэтому, по мнению ученых, вспышки COVID-19 могут повториться в крупных городах в средних широтах уже осенью 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, французские ученые установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай
Теги
вирус погода
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