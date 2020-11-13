Выяснилась возможная смертельная опасность потливости

Мирослав Семенюк Пульмонология 02:00, 13.11.2020

Одним из наиболее распространенных признаков неизлечимой болезни Паркинсона оказалась потливость без какой-либо очевидной причины.

Как сообщает Express со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона, симптомы как правило развиваются постепенно и кажутся незначительными.

По словам специалистов, чрезмерное потоотделение затрагивает, в основном, верхнюю половину тела.

При этом не у всех людей, страдающих болезнью Паркинсона, присутствует потливость. А так как недуг является одним из видов двигательного расстройства, то немоторные симптомы часто можно не заметить.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.

Ученые обнаружили ранние признаки болезни Паркинсона, которые проявляются еще за 15-20 лет до появления первых симптомов заболевания.

Ранее болезнь Паркинсона научились диагностировать за 30 секунд.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Больным не хватает кислорода, а медики бегут за границу. Врач откровенно рассказала об атаке COVID-19 в Черновцах

Волошин: в Карабах перебросили "путинских стервятников", захватывавших Украину. Что задумала Россия

В СМИ появился фейк о коронавирусе у Мендель

Абонплата на газ взлетит: украинцам в два этапа пересчитают суммы в платежках

В Киеве попрощались с тещей Порошенко. Фото