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/ Пульмонология

Выяснилась возможная смертельная опасность потливости

1.9т
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Одним из наиболее распространенных признаков неизлечимой болезни Паркинсона оказалась потливость без какой-либо очевидной причины.

Как сообщает Express со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона, симптомы как правило развиваются постепенно и кажутся незначительными.

По словам специалистов, чрезмерное потоотделение затрагивает, в основном, верхнюю половину тела.

При этом не у всех людей, страдающих болезнью Паркинсона, присутствует потливость. А так как недуг является одним из видов двигательного расстройства, то немоторные симптомы часто можно не заметить.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.

Ученые обнаружили ранние признаки болезни Паркинсона, которые проявляются еще за 15-20 лет до появления первых симптомов заболевания.

Ранее болезнь Паркинсона научились диагностировать за 30 секунд.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тег
болезнь
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