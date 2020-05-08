Вычислен главный способ передачи COVID-19 по миру

Международные путешествия стали основной причиной масштабного распространения коронавируса COVID-19 по планете.

К такому выводу пришли ученые Федерального университета Баии в Бразилии, передает Daily Mail.

Исследование показало, что закрытие аэропортов и запрет авиапутешествий было эффективным способом борьбы с болезнью.

Названа основная причина распространения COVID-19

"Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки", – отметили ученые.

Исследователи подчеркнули, что, возможно, проверка и изоляция путешественников, были самым "дешевым решением для человечества".

"Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников)", – отмечено в сообщении.

В исследовании были изучены 65 стран, где было зарегистрировано более 100 случаев заражения COVID-19. Группа проверила записи 7834 аэропортов, используя онлайновые базы данных о рейсах, чтобы выявить более 67 600 транспортных маршрутов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ сказали, когда коронавирус перестанет быть угрозой для мира.

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