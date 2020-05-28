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/ Пульмонология

Всю зиму в маске: вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине

1.9т
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Ослабление карантина в Украине вовсе не означает, что коронавирус (COVID-19) отступает. Украинцам придется носить маски еще всю осень и зиму, когда может наступить вторая волна эпидемии.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказала украинский вирусолог Алла Мироненко.

"Ко второй волне, прежде всего, должна быть готова система здравоохранения, мы видим, что почти каждый день значительный процент заразившихся – это медики. Понятно, что на первых этапах эпидемии средств защиты практически не было, но сейчас их все больше. Нам важны не только места в стационаре, но и те, кто будет лечить", – пояснила медик.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Мироненко добавила, что украинцам нужно и далее соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться.

"Что до обычных людей, рекомендации все те же: мы не должны воспринимать ослабление карантина как исчезновение болезни – она есть, и в масках нам ходить минимум всю осень и зиму", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

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