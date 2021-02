Всего у 13% больных коронавирусом появляются симптомы – исследование

У большинства людей, заболевших коронавирусом, симптомы отсутствуют.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что только от 13% до 18% случаев COVID-19 (от каждого пятого до седьмого) являются симптоматическими.

"Есть много бессимптомных людей – намного больше, чем предполагалось во многих исследованиях", – сказал Business Insider один из авторов исследования Рахул Субраманиан.

Распространенность бессимптомных инфекций недооценивали

Бессимптомные инфекции трудно обнаружить и количественно оценить, поскольку большинство людей, которые чувствуют себя хорошо, не склонны обращаться к врачу или проходить анализы.

Модель Субраманиана смогла различить симптоматические случаи, которые не были зарегистрированы из-за отсутствия тестирования, и бессимптомные случаи – люди, которые никогда не болели или, возможно, не знали, что они больны из-за очень легких симптомов.

Итоговая оценка команды может быть выше, чем у других, потому что в их модели использовалось более широкое определение бессимптомных случаев – она включала людей, симптомы которых были настолько легкими, что они никогда не контактировали с системой здравоохранения.

Но другие модели могут также недооценивать распространенность бессимптомных инфекций, полагаясь на данные с начала пандемии, сказал Субраманиан. Например, ранние выводы о количестве бессимптомных случаев на круизных лайнерах или в домах престарелых могут не соответствовать населению в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале эпидемии исследования показали, что частота бессимптомных случаев коронавируса может достигать 81%.

