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/ Пульмонология

Врачи заявили о способности коронавируса проникать в мозг

  • Медики исследовали тела людей, которые болели коронавирусом

  • В мозге большинства из них выявили следы COVID-19

  • Также они узнали, влияет ли это на центральную нервную систему

1.4т
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У большинства пациентов, которые скончались от COVID-19, в мозге обнаружены следы вируса.

К такому выводу пришли медики из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф в Германии, исследовав тела 43 человек возрастом от 51 до 94 лет. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые исследовали мозги людей, болевших коронавирусом

Ученые исследовали мозги людей, болевших коронавирусом

Как выяснилось, коронавирус проник в мозг в 53% случаев. Его следы были обнаружены в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронов.

У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% – астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клетки нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).

Медики подчеркнули, что изменения в мозге после проникновения коронавируса оказались незначительными, а прямого разрушительного воздействия на центральную нервную систему они не выявили.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи обнаружили, что в последних образцах коронавируса преобладает более заразный штамм.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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