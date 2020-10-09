Врачи заявили о способности коронавируса проникать в мозг

Также они узнали, влияет ли это на центральную нервную систему

В мозге большинства из них выявили следы COVID-19

У большинства пациентов, которые скончались от COVID-19, в мозге обнаружены следы вируса.

К такому выводу пришли медики из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф в Германии, исследовав тела 43 человек возрастом от 51 до 94 лет. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые исследовали мозги людей, болевших коронавирусом

Как выяснилось, коронавирус проник в мозг в 53% случаев. Его следы были обнаружены в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронов.

У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% – астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клетки нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).

Медики подчеркнули, что изменения в мозге после проникновения коронавируса оказались незначительными, а прямого разрушительного воздействия на центральную нервную систему они не выявили.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи обнаружили, что в последних образцах коронавируса преобладает более заразный штамм.

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