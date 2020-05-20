Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19: что под ударом

Тромбоз вен оказался одним из самых опасных осложнений при коронавирусе (COVID-19).

Об этом сообщили австрийские ученые, которые изучили данные умерших пациентов, чей средний возраст был больше 80 лет, пишет Annals of Internal Medicine.

Наличие тромбоза вен указало на проблему применения антикоагулянтов (вещества, что угнетают активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов). Ведь раньше медики использовали один из этих препаратов – гепарин – для борьбы с COVID-19, однако наблюдения показали, что он опасен для больных.

Ученые подчеркнули, что коронавирус все также поражает в первую очередь дыхательные пути и легкие.

Пандемия COVID-19

"Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов. При массивной инфекционной атаке коронавируса мы встречаемся не только с поражением легких, но и с рядом тяжелейших расстройств, таких как тромбоз легочных артерий, почечная недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы", – сообщили исследователи.

В научной работе отмечено, что основной причиной смерти от COVID-19 является легочная недостаточность и нарушение кровотока. Вирус поражает альвеолы и капилляры, из-за чего их ткани начинают отмирать.

Чаще всего осложнения проявляются у пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ученые выявили серьезные нарушения функционирования лимфатической системы и желез внутренней секреции.

"Коронавирус нового типа массированно действует на весь организм человека, все его системы. Но пока еще не до конца известно, насколько долговременны подобные поражения и как поведут себя пораженные органы в дальнейшем, если организм удастся вылечить от коронавирусной инфекции", – подытожили ученые.

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