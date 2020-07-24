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/ Пульмонология

Врачи сообщили о тяжелых последствиях COVID-19: от потери памяти до паралича

8.4т
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Коронавирус (COVID-19) может влиять также на нервную систему, что приведет к ряду осложнений: от потери памяти до паралича.

Об этом сообщили испанские врачи, которые наблюдали за пациентами, подключенными к искусственной вентиляции легких, сообщает "Радіо Свобода".

"От 15 до 42% пациентов с COVID-19 имеют различные осложнения – респираторные, неврологические. Это могут быть осложнения двигательного аппарата, а также психологические. Много пациентов ощущают тревогу, страх, имеют посттравматические расстройства", – рассказала доктор Джудит Санчез.

Медик пояснила, что у некоторых пациентов эти симптомы могут быть долговременными, даже после того, как начальная инфекция уже исчезла.

"Я был в отделении интенсивной терапии 21 день в индуктивной коме. За это время у меня было несколько инсультов в правом полушарии мозга. В итоге я не мог двигать левой стороной тела – ни рукой, ни ногой даже не миллиметр", – сказал 62-летний Дэниел Кейти, поборовший болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, у COVID-19 нашли новые симптомы, что поражают полость рта.

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Автор
Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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