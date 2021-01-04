Врачи сказали, как алкоголь влияет на прививку от коронавируса

После вакцинации от коронавируса (COVID-19) пациент должен избегать употребления алкоголя, поскольку он может снизить иммунный ответ организма на прививку.

Как пояснили врачи, спиртное изменяет состав триллионов микроорганизмов, живущих в кишечнике, которые играют важную роль в предотвращении вторжения бактерий и вирусов, передает Daily Mail.

Также алкоголь приводит к повреждению иммунных клеток в крови, известных как белые кровяные тельца, включая лимфоциты, которые посылают антитела для атаки вирусов.

В Британии врач скорой помощи доктор Ронкс Ихария провел эксперимент, в ходе которого он взял образцы крови до и после употребления трех стаканов вина. Он доказал, что такого количеств алкоголя достаточно, чтобы снизить уровень лимфоцитов в крови аж на 50%.

Иммунолог, профессор Шина Круикшенк из Манчестерского университета (США), также сказала, что уменьшение количества лимфоцитов может снизить эффективность иммунного ответа организма.

"Если пили накануне или после вакцинации, это вам не поможет. Ваша иммунная система должна работать безупречно, чтобы иметь хороший ответ на вакцину", – пояснила медик.

Отмечается, что в взрослых людей лимфоциты составляют примерно от 20 до 40% от общего количества белых кровяных телец и сосредоточены в центральных лимфоидных органах и тканях, таких как селезенка, миндалины и лимфатические узлы, где может возникнуть первоначальный иммунный ответ.

Лимфоциты имеют "фундаментальное значение" для иммунной системы, поскольку они определяют иммунный ответ на инфекционные микроорганизмы и другие чужеродные вещества, такие как вирус SARS-CoV-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач не рекомендовала употреблять алкоголь во время приема любых лекарств, в том числе антибиотиков.