Врачи рассказали о последствиях одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Американские инфекционисты рассказали, насколько опасным может быть одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

Исследования ученых, обнародованные еще весной 2020 года, показали, что это волне возможно, поэтому в нынешней ситуации лучше не игнорировать советы врачей и сделать прививку от гриппа, пишет National Geographic.

Врач заявил, что дети чаще всего становятся распространителями гриппа

По словам старшего директора по профилактике инфекций в Медицинской школе при Университете Джона Хопкинса Лайзы Марагакис, в случае двойного заражения пациент рискует столкнуться с серьезным повреждением легких, затяжной продолжительностью болезни и тяжелыми осложнениями.

"Можно даже умереть. Мы не знаем пока, повышает ли предварительное заражение коронавирусом или гриппом шансы подхватить другой из них. Но при таких условиях люди точно становятся более уязвимыми. Поэтому защититься от проникновения еще одного вируса будет трудно. Также воспаление в легких (а обе болезни его провоцируют) создает возможности для бактерий", – отметила инфекционист.

Врач добавила, что симптомы гриппа и коронавируса похожи, из-за чего быстрая и правильная диагностика станет огромным вызовом в 2020 году.

"Даже если у вас мягкие симптомы, не пытайтесь избавиться от вируса самостоятельно. И не думайте, что кашель – единственный признак, что у вас COVID-19. Нужно немедленно обратиться к врачу, если у вас боли в теле, высокая температура, болит горло или есть другие респираторные симптомы. Нужно быстро сдать тест на COVID-19. Список признаков коронавируса постоянно растет и теперь включает потерю обоняния, тошноту, диарею и даже набухшие красные пальцы", – подчеркнула Марагакис.

В свою очередь инфекционист Детской исследовательской клиники в Мемфисе Роберт Вебстер убежден, что никто не может предсказать, насколько тяжелым будет нынешний сезон гриппа. При этом он привел в пример южные страны (Австралию, Новую Зеландию, Чили), где сезон гриппа как раз заканчивается.

"Уровень распространения гриппа там был удивительно низким. Причина в том, что правительства этих стран смогли воплотить эффективные стратегии для контроля коронавируса, такие как социальное дистанцирование, частое мытье рук и использование масок. У гриппа таким образом тоже не было шансов закрепиться", – отметил врач.

Вебстер добавил, что обычно дети больше всего становятся распространителями гриппа, поэтому закрытие школ может остановить распространение вирусов.

Он отметил, что соблюдения рекомендаций органов здравоохранения недостаточно и следует сделать прививки от гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что COVID-19 в ближайшее время станет таким же сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ.

Они отметили, что сезонность заболевания появится только после того, как к нему выработается коллективный иммунитет.

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