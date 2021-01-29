Врачи предупредили об осложнениях беременности при COVID-19

Беременные женщины с тяжелым течением COVID-19 чаще испытывают серьезные осложнения, включая сильное кровотечение, высокое кровяное давление и преждевременные роды.

Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США, передает Daily Mail. В исследовании приняли участие более 1219 инфицированных матерей, рожавших в 2020 году.

Почти половина женщин (47%) не имели симптомов, 27 % имели легкие случаи, 14% – умеренные, 8% были классифицированы как тяжелые, а 4% – как критические.

Четыре женщины умерли, коэффициент смертности составил 0,3%. Согласно статистике ЦКЗ, среди беременных женщин без COVID-19 уровень смертности в США составляет 17,4 смертей на 100 тысяч (0,017%).

"Наше исследование показывает, что серьезные осложнения беременности, по-видимому, возникают у женщин с тяжелыми или критическими случаями COVID, а не у женщин с легкими или умеренными случаями", – сказал ведущий автор исследования, профессор Университета здравоохранения штата Юта, доктор Торри Метц.

При этом у женщин с легкими формами заболевания не был зафиксирован повышенный риск смерти или осложнений. Но риск увеличивался для женщин, у которых были тяжелые или критические случаи COVID-19.

"Мы призываем беременных женщин уделять особое внимание мерам социального дистанцирования и соблюдению правил гигиены, особенно если они на 28 неделе беременности и более", – предупредили медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказала о повышенных рисках COVID-19 при беременности.

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