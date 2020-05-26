Врачи нашли способ спасать легкие при COVID-19

Для лечения легких после последствий коронавируса (COVID-19) можно применять стволовые клетки, которые будут управлять деятельностью иммунной системы.

К такому выводу пришли ученые из Академического госпиталя Упсальского университета (Швеция), передают "Известия".

Данный метод позволит пациентам с COVID-19 сохранить легкие пациента и смягчить последствия заболевания. Также применение стволовых клеток даст возможность избежать применения иммунодепрессантов, которые наносят вред здоровью.

Лечение COVID-19

При этом стволовые клетки не дадут разрушить организм больного в борьбе с инфекцией.

Напомним, врач пояснила, что "сплошное" назначение антибиотиков пациентам с коронавирусом де-факто в большинстве случаев неоправданно и грозит распространением антибиотикорезистентности в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец рассказал, что заразился коронавирусом (COVID-19), но бесплатного лечения не получил. За все лекарства, назначенные врачами, он платил сам.

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