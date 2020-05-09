Врачи нашли комбинацию лекарств против коронавируса: наносит тройной удар

Тройная противовирусная терапия продемонстрировала многообещающий результат в лечении коронавируса COVID-19.

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Как пишет журнал The Lancet, ученые испытали действие комбинации противовирусных средств: интерферона бета-1b, лопинавира/ритонавира и рибавирина.

Испытания дали положительный результат

В исследовании приняли участие 127 человек, их случайным образом распределили в две группы. На фоне стандартного лечения COVID-19 участники первой группы получали тройную терапию (интерферон бета-1b, лопинавир/ритонавир и рибавирин), второй – лечение только лопинавиром/ритонавиром в течение 14 дней.

У пациентов, которые получали тройную терапию, тесты на COVID-19 были положительными в течение в среднем 7 дней. Они переставали выделять вирус существенно раньше, чем те, кто получал лопинавир/ритонавир: у пациентов этой группы тесты были положительными в среднем в течение 12 дней.

Также у пациентов, которые своевременно начали получать тройную терапию, быстрее происходило облегчение симптомов (4 против 8 дней), их раньше выписывали из больницы (9 против 14,5 дней).

При этом положительный эффект тройной терапии был выражен у пациентов, которые начали лечение на протяжении первых семи дней болезни. Те, кто стал получать препараты позже, не продемонстрировали существенного улучшения.

Ученые подчеркнули, что об эффективности такого лечения можно будет окончательно заявить только после более крупного исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение лечить коронавирус с использованием стволовых клеток. Власти страны уже назвали полученные результаты прорывными.

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