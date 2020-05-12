Врачей испугал нетипичный симптом COVID-19 у детей: под ударом малыши от 3 месяцев

Тимур Григоренко Пульмонология 07:11, 12.05.2020 Обновлено: 07:22, 12.05.2020

У малолетних детей, заболевших COVID-19, врачи обнаружили симптомы воспалительного синдрома.

Такие случаи зафиксированы у детей от трех месяцев до 14 лет, сообщил на онлайн пресс-конференции губернатор штата Коннектикут (США) Нед Ламонт.

Пандемия COVID-19

"Три таких случая зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы. И нас это очень тревожит", – рассказал он.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио завил, что у детей, которые заболели коронавирусом COVID-19, наблюдались симптомы воспалительного синдрома.

Отметим, что в США зафиксировали опасное осложнение у детей, заболевших коронавирусом COVID-19. У пациентов опухают шея, ступни, нарушается работа сердца и артерий.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские медицинские эксперты изучали возможную связь между пандемией коронавируса и кластерами такого тяжелого воспалительного заболевания, как синдром Кавасаки среди детей до девяти лет.

Также в больницу в Великобритании доставили двухлетнего ребенка с опасным воспалительным синдромом, предположительно связанным с COVID-19.

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