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/ Пульмонология

Врачей испугал нетипичный симптом COVID-19 у детей: под ударом малыши от 3 месяцев

1.1т
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У малолетних детей, заболевших COVID-19, врачи обнаружили симптомы воспалительного синдрома.

Такие случаи зафиксированы у детей от трех месяцев до 14 лет, сообщил на онлайн пресс-конференции губернатор штата Коннектикут (США) Нед Ламонт.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

"Три таких случая зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы. И нас это очень тревожит", – рассказал он.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио завил, что у детей, которые заболели коронавирусом COVID-19, наблюдались симптомы воспалительного синдрома.

Отметим, что в США зафиксировали опасное осложнение у детей, заболевших коронавирусом COVID-19. У пациентов опухают шея, ступни, нарушается работа сердца и артерий.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские медицинские эксперты изучали возможную связь между пандемией коронавируса и кластерами такого тяжелого воспалительного заболевания, как синдром Кавасаки среди детей до девяти лет.

Также в больницу в Великобритании доставили двухлетнего ребенка с опасным воспалительным синдромом, предположительно связанным с COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
дети болезнь
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