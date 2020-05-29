При заражении COVID-19 у человека происходят сильные изменения в крови, провоцирующие разрушение органов и клеток в организме. Это в свою очередь может привести к другим опасным заболеваниям и даже смерти.

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Об этом в комментарии "Фактам" рассказал врач-инфекционист, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

По его словам, в инфицированного падает количество защитных лимфоцитов, но при этом увеличивается число крупных, кроме этого, резко подскакивает С-реактивный белок и другие маркеры воспаления. Еще в организме происходят резкие изменения с красными кровяными тельцами – эритроцитами.

Янченко отмечает, что впервые эту тенденцию заметили американские медики. Их, в частности, удивило большое количество больных, у которых коронавирус вызывал необычное повышение свертывания крови. Помимо этого, было подтверждено, что сгущение крови в крупных артериях провоцирует резкий рост количества инсультов у довольно молодых пациентов.

"Образно говоря, коронавирус "ворует" кислород у гемоглобина, который транспортируют эритроциты. В организме повышается уровень ферритина – соединения белка с железом, которое откладывается в органах и тканях. У одного больного COVID 19, которого наблюдали в Киеве, было зафиксировано 10-кратное повышение ферритина (гемосидероз)", – поясняет врач-инфекционист.

Он подчеркнул, что результатом таких химических реакций в организме человека становится так называемый цитокиновый шторм – его вызывает как сам вирус, так и ферритин, разрушающий органы и клетки.

"Если эту бурю не погасить, организм пострадает из-за нехватки кислорода (гипоксического синдрома), сильно выраженной анемии. У больного резко повысится склонность к образованию тромбов, что опасно для сосудов, сердца, легких, печени, головного мозга", – говорит Янченко, предупреждая, что такая полиорганная недостаточность практически всегда приводит к смерти пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди со II группой крови более уязвимы перед новым типом коронавируса COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.