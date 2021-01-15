Врач указал на возможный незаметный симптом коронавируса

Алексей Титофф Пульмонология 10:49, 15.01.2021 Обновлено: 11:25, 15.01.2021

Если человек около трех месяцев чувствовал себя уставшим, то это может означать заражение коронавирусом (COVID-19).

Об этом для Express рассказал британский врач Дэн Банстон. Он отметил, что до 20% людей, переболевших COVID-19, вообще не имели никаких симптомов.

"Многие вирусные заболевания могут вызывать у вас чувство "вымывания" на срок до 12 недель после заражения. Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно – это усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", – пояснил медик.

Банстон подчеркнул, если у человека сохраняются симптомы, и нет очевидных причин заражения, то безусловно, нужно обратиться к врачу.

Также он напомнил, что существуют и другие вирусы, помимо COVID -19, которые могут ослаблять организм.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач назвала симптомы, которые могут указывать на легкую форму коронавируса.

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