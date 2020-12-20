Врач рассказала, восстанавливаются ли легкие после COVID-19

У пациентов, переболевших легкой или средней формой коронавируса, период восстановления легких составляет до 2-3 месяцев.

Как рассказала ТСН врач-фтизиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева, если легкая форма, то легкие восстанавливаются полностью, а если тяжелая пневмония, то могут оставаться рубцовые фиброзные изменения, по типу шрамов на коже.

"Имеет ли это какие-то последствия? Скорее, отсроченные. То есть шрамы уменьшают поверхность легких, проводящую кислород. С возрастом может появляться одышка. Но это только в случае, если человек переболел тяжело", – отметила она.

Восстановление легких происходит в течение трех месяцев

По словам Аникеевой, пациенты, которые имели тяжелую форму COVID-19, могут дольше нуждаться в кислороде и даже амбулаторное лечение продолжать дома с кислородным концентратором.

"Время пребывания на конценраторах разное: от нескольких дней до недель", – отметила она.

Для восстановления врач порекомендовала прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, дыхательные упражнения: выдох через прикрытые губы.

"Но самой главной и физиологически близкой является ходьба. Спокойные прогулки по лесу", – добавила Аникеева.

Что касается питания, то физиопульмонолог советует употреблять разнообразную пищу, обогащенную витаминами и растительными жирами, например, рыбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудник Львовского областного морга рассказал, что легкие умерших в результате COVID-19 отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень.

Врач показала "самые страшные" легкие больного коронавирусом.

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