Врач рассказала об осложнениях после коронавируса, которые мешают жить

Первое, что поражается коронавирусом (COVID-19), это легочная ткань человека.

Как рассказала в интервью ТСН врач-инфекционист, волонтер Ольга Кобевко, у всех пациентов, которые имели пневмонию, остается фиброз на разных уровнях развития и в различных стадиях.

"Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить. Постоянно появляется какая-то одышка", – отметила она.

Люди жалуются даже через два месяца после болезни diva.by

По словам Кобевко, люди даже после двух месяцев болезни говорят, что им все еще трудно долго ходить пешком или подниматься по лестнице, они это чувствуют.

"О каких-то отдаленные последствия говорить еще рано, так как надо еще хотя бы год, чтобы проциркулировал вирус, чтобы мы сделали какие-то выводы", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, рентгенолог показала, что происходит с легкими пациента, зараженного коронавирусом.