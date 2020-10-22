Врач рассказала об осложнениях после коронавируса, которые мешают жить

Первое, что поражается коронавирусом (COVID-19), это легочная ткань человека.

Как рассказала в интервью ТСН врач-инфекционист, волонтер Ольга Кобевко, у всех пациентов, которые имели пневмонию, остается фиброз на разных уровнях развития и в различных стадиях.

"Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить. Постоянно появляется какая-то одышка", – отметила она.

Люди жалуются даже через два месяца после болезни. Источник: diva.by diva.by

По словам Кобевко, люди даже после двух месяцев болезни говорят, что им все еще трудно долго ходить пешком или подниматься по лестнице, они это чувствуют.

"О каких-то отдаленные последствия говорить еще рано, так как надо еще хотя бы год, чтобы проциркулировал вирус, чтобы мы сделали какие-то выводы", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, рентгенолог показала, что происходит с легкими пациента, зараженного коронавирусом.

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