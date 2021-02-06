Врач рассказала о нюансах вакцинации от COVID-19 до и во время беременности

Европейское сообщество человеческой репродукции и эмбриологии (ESHRE) выдало руководство по вакцинации от коронавируса пациентов перед планированием и во время беременности.

Как сообщила в Facebook репродуктолог Ксения Хажиленко, в частности, ESHRE рекомендует сначала провести прививки тех женщин, которые планируют беременность и имеют серьезные сопутствующие заболевания, которые относят их к группе риска. А также тех, чьи профессии относят их к этой группе.

Озвучены рекомендации относительно прививок от коронавируса для беременных

Также в организации ответили, нужно ли откладывать планирование беременности после проведения вакцинации.

"Для образования антител достаточно нескольких дней после завершения вакцинации (то есть, второй дозы). Однако из-за отсутствия понятного влияния прививки на ооциты во время стимуляции, самую стимуляцию, а также сперматогенез, ESHRE считает более целесообразным увеличить период ожидания после прививки по крайней мере до двух месяцев", – отметила Хажиленко.

В свою очередь, ответ на вопрос, возможна ли вакцинация во время беременности, основывается на том, что, COVID-вакцина является представителем инактивированных (так же как прививка против гриппа, коклюша и столбняка), в целом разрешенных при беременности.

"Однако любая уважаемая организация стремится к более убедительным доказательствам безопасности именно этой вакцины, и именно у беременных. Конечно, даже при использовании святой воды при беременности для накопления данных о ее безопасности для матери, плода, и тем более ребенка нужно довольно длительное время . Поэтому сейчас придется довольствоваться лишь данными о краткосрочной безопасности, заявленной производителем", – подчеркнула врач.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации, заявив, что беременные могут вакцинироваться от COVID-19 при наличии высокого риска заражения или сопутствующих заболеваний.

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