Врач рассказала о главной опасности коронавируса

Главная опасность коронавируса (COVID-19) состоит в том, что наиболее разрушительное воздействие он наносит легким человека.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала инфекционист Татьяна Логинова. Она объяснила, как в таком случае должны действовать медики и сами больные.

"Этот вирус очень хорошо культивируется именно в легких. Для него это питательная среда. Поэтому задача медиков – не допустить его проникновения в легкие – с верхних дыхательных путей в нижние", – отметила врач.

OVID-19 больше всего поражает легкие

По ее словам, во время инфицирования коронавирусом срабатывает ранняя профилактика. Поэтому для человека важно сразу получить надлежащее лечение.

"Необходимо как можно раньше обратиться к врачу, еще до появления осложнений", – добавила Логинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала, что во время заражения коронавирусом легкие человека становятся "полем боя" между вирусом и особыми клетками – Т-хелперами.