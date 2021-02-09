Врач рассказала, какие последствия дефицита витамина D в организме

Хронический дефицит витамина D чреват серьезными проблемами со здоровьем.

Как рассказала "АиФ" врач-травматолог-ортопед Ольга Лиморенко, при недостатке этого витамина происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови.

Названы последствия дефицита витамина D

В частности, дефицит витамина D значительно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний.

Симптомами нехватки этого вещества могут быть мышечная слабость, потеря равновесия, склонность к падениям, а также ряд других признаков.

Несмотря на доступность витамина в аптеке, его следует принимать только после консультации со специалистом после проведения лабораторных исследований. Потому что его переизбыток тоже опасен.

Витамин D – это группа биологически активных веществ, которые отвечают за усвоение в организме фосфора и кальция, что очень важно для поддержания здоровья костей.

При этом витамин D3 организм получает под воздействием ультрафиолетовых лучей (холекальциферол), а витамин D2 поступает с пищей (эргокальциферол). В большом количестве этот вариант содержится в жирных сортах рыбы, меньше его в сыре, жирных молочных продуктах, яичных желтках и лисичках.

Добавлять в рацион эти продукты следует людям, живущих в регионах, где недостаточно солнечных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Медицинского университета в Анкаре (Турция) пришли к выводу, что из-за коронавируса в организме человека резко снижается содержание витамина А, что часто приводит к тяжелому течению заболевания.

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