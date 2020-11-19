Врач рассказала, как восстановить нормальную работу легких после COVID-19

Для восстановления функции легких врач посоветовала упражнение, позаимствованное из реабилитационной программы после муковисцидоза

У многих больных после COVID-19 наблюдаются сухой непродуктивный кашель и свист в груди при физических нагрузках

Восстановить бронхо-легочную функцию после коронавирусной болезни помогут дыхательные упражнения.

О том, как их выполнять и чем они полезны, рассказала на своей странице в Facebook врач-иммунолог Ирина Цымбалюк.

После COVID-19 у многих больных наблюдаются остаточные явления, такие как сухой непродуктивный кашель, свист в груди при физических нагрузках и прочее. В первую очередь вирус повреждает бронхо-легочную систему, поэтому органы дыхания требуют реабилитации после выздоровления.

Врач подчеркнула, что дренажный массаж грудной клетки противопоказан после коронавирусной болезни, а упражнение с надуванием воздушных шариков и вовсе может привести к пневмотораксу.

Метод восстановления дыхательной функции после COVID-19 позаимствован из реабилитационной программы после муковисцидоза. Общим осложнением для этих двух заболеваний является фиброз легочной ткани.

Упражнение, которое поможет восстановить газовыводящую функцию легких, нужно делать ежедневно, по 15 выдохов каждые три часа. Суть упражнения заключается в том, чтобы набирать воздух через нос и выдыхать его через трубочку в бутылку, наполовину наполненную водой. Выдыхание воздуха через воду позволяет альвеолам полностью "раскрыться". Это упражнение вызывает кашлевой рефлекс, что способствует выведению мокроты.

Также Цимбалюк посоветовала в реабилитационный период делать ингаляции со специальными лекарственными препаратами. Она отметила, что после такой процедуры желательно лежать на животе. Кроме этого, можно выполнять дыхательную гимнастику.

Ранее MedOboz писал, что у пациентов с коронавирусной болезнью может развиваться кислородная недостаточность. Из-за того, что это состояние часто остается незамеченным, врачи называют его "тихой гипоксией".

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