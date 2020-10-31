Врач рассказал, в каких случаях можно повторно заразиться коронавирусом
Коронавирус исчезает из организма человека, который уже переболел им, а случаи повторного заражения могут возникнуть только у некоторых пациентов.
Об этом на своем YouTube-канале рассказал главврач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий. По его словам, речь идет о людях с иммунодефицитом или тех, кто проходит химиотерапию. И то, такие случаи крайне редки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Также врач дал ряд рекомендаций, которым стоит следовать людям, переболевшим COVID-19:
прекратить все физические нагрузки;
не посещать сауну;
исключить алкоголь;
контролировать работу почек –
уровень креатинина, мочевины и мочевой кислоты;
можно принимать небольшие дозы стероидных гормонов (только по назначению врача), чтобы восстановить работу легких;
принимать небольшую дозу антибактериального препарата для контроля C-реактивного белка, если этот показатель не в норме;
быть на контроле у кардиолога, а если есть подозрение на инфаркт, сдать анализ крови на тропонин, сделать ЭКГ и эхокардиографию при необходимости;
консультироваться с сосудистым хирургом, чтобы исключить образование тромбов.
При этом врач призвал не заниматься самолечением. В идеале, по его словам, после выздоровления отлежаться неделю-две.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 20 человек повторно заразились коронавирусом.