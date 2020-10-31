Врач рассказал, в каких случаях можно повторно заразиться коронавирусом

Юрий Сергиенко Пульмонология 19:17, 31.10.2020 Обновлено: 19:30, 31.10.2020

Коронавирус исчезает из организма человека, который уже переболел им, а случаи повторного заражения могут возникнуть только у некоторых пациентов.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал главврач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий. По его словам, речь идет о людях с иммунодефицитом или тех, кто проходит химиотерапию. И то, такие случаи крайне редки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жиравецкий дал рекомендации тем, кто поборол коронавирус

Также врач дал ряд рекомендаций, которым стоит следовать людям, переболевшим COVID-19:

  • прекратить все физические нагрузки;

  • не посещать сауну;

  • исключить алкоголь;

  • контролировать работу почек –

    уровень креатинина, мочевины и мочевой кислоты;

  • можно принимать небольшие дозы стероидных гормонов (только по назначению врача), чтобы восстановить работу легких;

  • принимать небольшую дозу антибактериального препарата для контроля C-реактивного белка, если этот показатель не в норме;

  • быть на контроле у кардиолога, а если есть подозрение на инфаркт, сдать анализ крови на тропонин, сделать ЭКГ и эхокардиографию при необходимости;

  • консультироваться с сосудистым хирургом, чтобы исключить образование тромбов.

При этом врач призвал не заниматься самолечением. В идеале, по его словам, после выздоровления отлежаться неделю-две.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 20 человек повторно заразились коронавирусом.

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