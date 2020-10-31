Врач рассказал, в каких случаях можно повторно заразиться коронавирусом

Также врач дал советы людям, которые уже перенесли заболевание

Он рассказал, какие пациенты могут быть подвержены ему

Коронавирус исчезает из организма человека, который уже переболел им, а случаи повторного заражения могут возникнуть только у некоторых пациентов.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал главврач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий. По его словам, речь идет о людях с иммунодефицитом или тех, кто проходит химиотерапию. И то, такие случаи крайне редки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жиравецкий дал рекомендации тем, кто поборол коронавирус

Также врач дал ряд рекомендаций, которым стоит следовать людям, переболевшим COVID-19:

прекратить все физические нагрузки;

не посещать сауну;

исключить алкоголь;

контролировать работу почек – уровень креатинина, мочевины и мочевой кислоты;

можно принимать небольшие дозы стероидных гормонов (только по назначению врача), чтобы восстановить работу легких;

принимать небольшую дозу антибактериального препарата для контроля C-реактивного белка, если этот показатель не в норме;

быть на контроле у кардиолога, а если есть подозрение на инфаркт, сдать анализ крови на тропонин, сделать ЭКГ и эхокардиографию при необходимости;

консультироваться с сосудистым хирургом, чтобы исключить образование тромбов.

При этом врач призвал не заниматься самолечением. В идеале, по его словам, после выздоровления отлежаться неделю-две.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 20 человек повторно заразились коронавирусом.

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