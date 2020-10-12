Врач рассказал о нюансах заражения COVID-19 в семье

До конца неясно, каким образом происходит заражение коронавирусом (COVID-19) в коллективе или семье.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"До сих пор непонятно, каким образом все происходит. Я вот тоже переболел весной, дети в легкой форме, а жена не заразилась. Через несколько месяцев у меня и у детей были антитела, а у нее нет. Через месяц заболели ее родители, и жена заразилась уже от них с классикой всех симптомов, в том числе и с изменением вкуса. Тоже непонятно, почему так", – сказал медик.

Также Жиравецкий отметил вторую тенденцию пандемии COVID-19 в Украине – сейчас в разы тяжелее пациенты, чем были раньше.

"Многие переносят коронавирус в тяжелой форме", – подчеркнул врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Жиравецкий рассказал, что заболеть коронавирусом рискуют астматики, аллергики и люди, у которых есть проблемы с нарушенным обменом веществ.