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/ Пульмонология

Врач рассказал о нюансах заражения COVID-19 в семье

10.2т
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До конца неясно, каким образом происходит заражение коронавирусом (COVID-19) в коллективе или семье.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"До сих пор непонятно, каким образом все происходит. Я вот тоже переболел весной, дети в легкой форме, а жена не заразилась. Через несколько месяцев у меня и у детей были антитела, а у нее нет. Через месяц заболели ее родители, и жена заразилась уже от них с классикой всех симптомов, в том числе и с изменением вкуса. Тоже непонятно, почему так", – сказал медик.

Также Жиравецкий отметил вторую тенденцию пандемии COVID-19 в Украине – сейчас в разы тяжелее пациенты, чем были раньше.

"Многие переносят коронавирус в тяжелой форме", – подчеркнул врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Жиравецкий рассказал, что заболеть коронавирусом рискуют астматики, аллергики и люди, у которых есть проблемы с нарушенным обменом веществ.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Персона
Тарас Жиравецкий
Место
Украина
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