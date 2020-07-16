Врач рассказал о молниеносном развитии пневмонии при COVID-19

Вирусную пневмонию при коронавирусе (COVID-19) считают атипичной из-за того, что в большинстве случаев она протекает нестандартно.

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Как сообщил в интервью "Фактам" доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец, воспаление легких, которое вызвано особо агрессивными возбудителями вирусных инфекций (гриппа, коронавируса), отличается от привычной пневмонии.

"Часто симптомы нарастают молниеносно: подскакивает высокая температура, и возникают мощные изменения в легочной ткани (паренхиме)", – отметил он.

Вирусная пневмония часто развивается молниеносно, – Евгений Симонец

Однако бывают случаи, когда вирусная пневмония начинается как банальная ОРВИ.

"Иногда даже семейный доктор или терапевт сомневаются в диагнозе. Бывает, что врач принял воспаление легких за грипп – на момент осмотра пациента признаков пневмонии не было. А спустя 5 – 7 часов они появились, и болезнь начала стремительно развиваться", – подчеркнул Симонец.

По его словам, в отличие от вирусной бактериальная пневмония не возникает на пустом месте, ведь бактерии активируются на фоне снижения иммунитета, которое случается по многим причинам.

"Воспаление легких могут вызвать любые возбудители, но чаще всего это пневмококк, стафилококк, стрептококк. Если речь идет о внутрибольничной инфекции, нужно искать синегнойную палочку или крайне опасный золотистый стафилококк, не чувствительный к основным типам антибиотиков", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после смягчения карантина был зафиксирован стремительный скачок статистики пневмоний, многие из которых – осложнения после коронавируса.

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