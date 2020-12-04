Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться против COVID-19 переболевшим

Необходимость вакцинироваться против коронавируса зависит от того, есть ли у человека антитела к этой инфекции.

На это указал директор итальянской больницы Lazzaro Spallanzani в Риме Джузеппе Ипполито. Его пояснение приводит издание La Repubblica.

"Те, кто уже перенес COVID-19, не должны вакцинироваться, потому что у них есть естественные антитела. Но во всяком случае, им придется проверить их уровень. Если он упадут, можно будет рассмотреть вопрос о вакцинации", – сказал врач.

Переболевшим COVID-19 инъекции не нужны, но врачи должны следить за продолжительностью действия антител у них

Он добавил, что сегодня неясно, нейтрализуются ли антитела выздоровевших, то есть способны ли они уничтожить вирус и как долго остаются в крови. Недавние исследования показали, что они могут сохраняться от 3 до 6 месяцев. При этом и тем, кто вылечился, и всем остальным людям остается обязательным носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Специалисты подчеркивают, что все же некоторые люди, заболевшие коронавирусом весной, снова заражались им через несколько месяцев. Большинство, но не все, мягче, чем в первый раз. Однако исцеление не оказалось "непробиваемым щитом" для COVID-19. Поэтому одна из возможных ориентаций в отношении вакцинации состоит в том, чтобы приоритет отдавался неинфицированным (даже если перед инъекцией не проводилось тестирование). А также чтобы более слабые люди, выздоровевшие от коронавируса, были вакцинированы сразу после того, как прививки получат представители групп риска.

Например, отмечается, что в Италии болезнь официально преодолели 850 тысяч человек. Но реальные цифры, в частности бессимптомные, могут быть в пять-шесть раз выше. Пока в стране вместе с медработниками первыми инъекции получат пожилые пациенты. Затем стартуют прививки по возрасту – от старшего к младшему, по мере поступления доз в Италию, начиная с января.

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