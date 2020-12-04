Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться против COVID-19 переболевшим

Необходимость вакцинироваться против коронавируса зависит от того, есть ли у человека антитела к этой инфекции.

На это указал директор итальянской больницы Lazzaro Spallanzani в Риме Джузеппе Ипполито. Его пояснение приводит издание La Repubblica.

"Те, кто уже перенес COVID-19, не должны вакцинироваться, потому что у них есть естественные антитела. Но во всяком случае, им придется проверить их уровень. Если он упадут, можно будет рассмотреть вопрос о вакцинации", – сказал врач.

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Он добавил, что сегодня неясно, нейтрализуются ли антитела выздоровевших, то есть способны ли они уничтожить вирус и как долго остаются в крови. Недавние исследования показали, что они могут сохраняться от 3 до 6 месяцев. При этом и тем, кто вылечился, и всем остальным людям остается обязательным носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Специалисты подчеркивают, что все же некоторые люди, заболевшие коронавирусом весной, снова заражались им через несколько месяцев. Большинство, но не все, мягче, чем в первый раз. Однако исцеление не оказалось "непробиваемым щитом" для COVID-19. Поэтому одна из возможных ориентаций в отношении вакцинации состоит в том, чтобы приоритет отдавался неинфицированным (даже если перед инъекцией не проводилось тестирование). А также чтобы более слабые люди, выздоровевшие от коронавируса, были вакцинированы сразу после того, как прививки получат представители групп риска.

Например, отмечается, что в Италии болезнь официально преодолели 850 тысяч человек. Но реальные цифры, в частности бессимптомные, могут быть в пять-шесть раз выше. Пока в стране вместе с медработниками первыми инъекции получат пожилые пациенты. Затем стартуют прививки по возрасту – от старшего к младшему, по мере поступления доз в Италию, начиная с января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский генетик Александр Коляда пояснил, что побочной реакцией на прививку против коронавируса можгут стать повышенная температура, утомляемость или головная боль. Однако вакцинироваться все равно нужно, поскольку другого способа побороть эту болезнь не будет.

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