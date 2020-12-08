Врач рассказал, кто склонен к суициду во время коронавируса

Коронавирус негативно сказывается на психике некоторых людей и провоцирует суицидальное поведение, но у тех пациентов, у которых уже были психологические расстройства.

Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий пульмонологического отделения в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко, уточнив, почему болезнь наталкивает на подобные мысли.

У некоторых пациентов с коронавирусом могут возникать мысли о суициде. Источник: Pixabay Pixabay

"Гипоксия головного мозга, длительная бессонница и психоэмоциональный стресс пациента, которые в течение длительно времени находится в тяжелом состоянии, смотря на свои и чужие страдания, да еще и в полной изоляции от родных, делают свое негативное дело", – пояснил врач.

По словам Яковенко, большинство больных надеются на выздоровление, однако часть из них умоляют, чтобы все поскорее закончилось.

"Кто-то в состоянии психического расстройства бессознательно наносит себе вред (срывает кислородную маску, капельницы, отказывается от лечения). У кого-то, увы, наблюдается суицидальное поведение", – отметил он.

Врач призвал коллег следить за психологическим состоянием своих пациентов и звать на помощь психиатров в случае необходимости.

Facebook Олега Яковенко.

Facebook Олега Яковенко.

Facebook Олега Яковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошло несколько случаев самоубийств среди пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Так, в Запорожье женщина выбросилась из окна больницы, а под Сумами – повесилась.

По мнению психолога мысли о суициде могут возникать также у людей, переболевших коронавирусом. Они могут испытывать хроническую усталость, терять интерес к жизни, становиться раздражительными.

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