Врач рассказал, что происходит с тяжелыми COVID-пациентами: синеют губы и руки, начинается паника

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 синеют губы, руки и даже начинаются приступы паники.

Об этом рассказал главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров, сообщает Телеграм-канал "Коронавирус инфо".

"Буквально вчера пациент 52-54 года, скорее всего, это был эпизод (я как раз был в палате)томним, эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки у пациентов начинается паника, частота дыхания около 60, 80, паника, на этой панике пациент срывает с себя маску", – вспоминал медик.

Дубров сказал, что в такие моменты врачу нужно быть с больным, чтобы выровнять его состояние.

"То есть меняются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", – сказал он.

Медик пояснил, что момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха – ужасный.

"В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день", – резюмировал Дубров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Дубров предупредил о смертельных последствиях из-за приема антибиотиков при COVID-19.

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