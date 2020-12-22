Врач призвал готовиться к появлению новых штаммов COVID-19

Новый штамм коронавируса, о котором заговорила Великобритания, действительно передается легче, чем уже известные до сих пор. Однако бояться его не стоит – COVID-19 будет мутировать и в дальнейшем, с чем людям просто нужно научиться жить.

Об этом заявил медик Павел Сильковский из Ривненской областной детской больницы. В комментарии ТСН он заверил, якобы эта мутация была прогнозируемой, а ученые лишь "подогревают" у людей страх к болезни.

"У меня такое впечатление, что страх и паника настолько завладели человечеством, что просвета в ближайшей перспективе не видно. Жаль, что в поддержку этого страха задействовано и научное сообщество. С самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус, и он может быстро мутировать", – пояснил врач

Врач Сильковский считает, что коронавирус продолжит мутировать и дальше

Сильковский провел параллели между заболеваниями коронавирусом и гриппом. В частности, говорит врач, ранее в эпидемический сезон до нового года в Украине наблюдалось значительное количество больных гриппом. Последний каждый год мутировал, а ныне его в стране якобы "почти нет".

Так же, убежден он, происходит и с COVID-19 – от начала его вспышки прошел год, поэтому не удивительно, что за это время вирус мутировал.

"Чуть ли не каждый год мы имели новый штамм вируса гриппа. И как-то же человечество продолжало жить. И границы не закрывались, и самолеты продолжали летать. Коронавирус начал распространяться примерно год назад. И что удивительного, что новый год принес новый штамм", – выразил убеждение Сильковский.

Он предположил, что люди, перенесшие COVID-19, имеют более устойчивый иммунитет к гриппу. По его наблюдениям, граждане, которые к началу 2020 года перенесла грипп и ОРЗ, некоторое время не болели коронавирусом, даже несмотря на подтвержденный контакт с больными. Также, по мнению медика, новые штаммы COVID-19 будут появляться все больше, поэтому людям стоит морально быть готовыми к этому.

"Должны быть некоторые новые правила поведения и коммуникации. Но закрывать все вокруг, пугаться друг друга, истерить – не выход. Иначе от страха умрешь быстрее, чем от новых штаммов. Потому что они будут все новые и новые. Нужно внедрять разумные и логичные правила, а не производить все новые запреты и наказания", – убежден Сильковский.

Он добавил, что сейчас Украина лучше готова к вызовам пандемии, чем в ее начале. В частности, в стране наращены мощности лабораторий, увеличивается количество коек с кислородом, а медики имеют большой опыт.

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