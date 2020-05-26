Врач предупредила о второй волне COVID-19 в Украине: могут завезти из других стран

В Украине после ослабления карантина возможна вторая волна коронавируса. Ее появление зависит от соблюдения социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство.

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Такое мнение высказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24". По ее словам, эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился.

"У нас все население чувствительное к вирусу, практически все, за исключением 20 тысяч человек, которые переболели. Вероятность того, что встреча зараженного и чувствительного состоится, высока. Это зависит от социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодняшний день не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не требуется. Вирулентность будет расти, а значит, заболевание не пойдет", – сказала она.

Эпидемиолог отметила, что также ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон, это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну. Врач отметила, что основной способ распространения вируса – аэрозольный, человек выдыхает возбудитель при чихании, кашле, разговоре, крике.

"Вирус выделяется во внешнюю среду и попадает в благоприятные условия, за 3 секунды он может попасть в восприимчивый организм. Если человек чихнул – это может быть 3-5 метров, а не только 1,5. Несмотря на то, что карантин продолжается, люди перестали носить маски, собираются группами. Это недопустимо", – сказала врач.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что Европу неизбежно накроет вторая волна пандемии коронавируса, которым уже заразились более 5 млн человек во всем мире.