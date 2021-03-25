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/ Пульмонология

Врач предупредил о вспышке туберкулеза из-за карантина в Украине

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В Украине возможен всплеск больных туберкулезом, так как из-за карантина люди стали меньше обращаться в больницы.

Об этом в эфире OBOZREVATEL TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Из-за внедрения карантина люди не вовремя обращаются за медицинской помощью. Об этом говорят данные, что в Украине на 30% снизилось количество диагностированных случаев заболевания туберкулезом. И возможно уже осенью мы увидим этих пациентов с более тяжелыми формами", – предупредил он.

Курпита добавил, что туберкулез излечим и Украина в 2019 году получила самые современные лекарства, которые можно применять к тем формам, которые ранее считались неизлечимыми.

Также врач назвал симптомы туберкулеза: кашель, температура больше 37,2 градусов держится более трех недель, человек начал сильно худеть и потеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, иммунолог Олег Назар сказал, что жизни украинцев могут угрожать вспышки множества инфекций, пока страна бросила все усилия на борьбу с коронавирусом.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владимир Курпита
Место
Украина
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