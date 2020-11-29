Врач предупредил о смертельных последствиях из-за приема антибиотиков при COVID-19

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков при коронавирусе через 6-12 месяцев Украину ждет стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита.

Об этом OBOZREVATEL сказал главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров. По его словам, антибиотики можно принимать лишь 5% больным на ковид и в случае осложнение состояние.

"При ковиде не показаны антибиотики, не показаны! Следующая проблема, которая ждет нас через полгода-год – это стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Антибиотики не работают, а врачи часто назначают их, когда не надо. В них нуждаются не более 5% ковидных больных", – заверил врач.

По его словам, ни один из его пациентов на 2-3 этаже киевской больницы №17, не получает таких препаратов. Разве что тяжелые пациенты, находящиеся на ИВЛ или с осложнениями в реанимации.

"Семейный врач на первычке назначает 2-3 антибиотики и противогрибковых препараты абсолютно необоснованно. Мы еще 17 сентября написали, что антибиотики противопоказаны, если не доказана бактериальная инфекция. И что делать с такими врачами, которые назначают их вопреки протоколу, я просто не знаю", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, прием витаминов с целью профилактики COVID-19 или лечения болезни не является панацеей.