Врач пояснил, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Людям, которые уже переболели коронавирусом, нужно вакцинироваться от него. Вопрос лишь в том – когда именно делать прививку после перенесенной болезни, ведь приобретенные антитела со временем все равно исчезают.

Тогда как тем, кто не заражался COVID-19, не нужно расслабляться и лучше таки вакцинироваться. Об этом рассказал врач диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.

"Есть два мнения в мире. Одно, нужно прививаться всем, кто болел и не болел, и второе – что этого делать не нужно. Массового повторной заболевания нет, это важно. Но есть люди, которые просто разгоняют панику, создается впечатление, что психологически уже все настроились на мысль, мол, если они не прививаются, то точно заболеют повторно, а второй раз будет протекать как-то по-другому", – отметил он.

Жиравецкий объяснил, надо вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19

По словам врача, его коллега – инфекционист из Киева провел исследование среди людей, переболевших коронавирусом. В результате выяснилось, что антитела к вирусу у большинства пациентов присутствуют. Однако они "не вечны" и могут снижаться, что является нормальной реакцией организма.

"Людям, которые не болели, расслабляться не нужно. Надо понимать, что можно заболеть. Я просто знаю, что многие расслабляются и потом, когда болеют, даже не осознают, что это COVID-19. Надо напоминать, что коронавирус пока никуда не исчез и нужно всем понимать, куда мы "плывем" вместе", – добавил Жиравецкий.

Отметим: по данным ВОЗ, по состоянию на начало марта 2021 года антитела к коронавирусу выработали менее 10% человечества.

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