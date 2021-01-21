Врач посоветовала, как быстрее восстановиться после коронавируса

После перенесенного коронавируса человеку важно продолжать физическую активность и не залеживаться долго, несмотря на повышенную усталость, как одно из последствий болезни. Так восстановление будет происходит быстрее.

Такой совет дала врач-пульмонолог высшей категории, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук. Об этом она рассказал в интервью "Фактам".

"У пациентов, болевших тяжело, но без осложнений, возникает невероятная слабость: и физическая, и моральная, вплоть до депрессии. Нужно, чтобы близкие и друзья "шевелили" выздоравливающего человека, у которого большое желание лечь на бочок, укрыться одеялком и ждать, когда придет здоровье", – пояснила специалист.

Врач дала советы по быстрому восстановлению после COVID-19

Она отметила: в такой ситуации понятно, что человеку плохо: детренированность делает его мышцы дряблыми, а из-за потери аппетита усиливается белковое голодание.

Однако даже в состоянии дискомфорта, добавляет Гук, важно "заставить себя делать то, что можете".

"Не в силах прогуляться по парку – пройдите по комнате, постойте на балконе, помашите руками. Организм откликнется – с каждым днем будет все легче", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее врач описала симптомы, которые могут указывать на легкую форму коронавируса.

Также были названы признаки того, что человек уже переболел COVID-19.

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