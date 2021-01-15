Врач показала, как COVID-19 уничтожает легкие: хуже, чем у курильщика. Фото

Легкие человека после COVID-19 выглядят намного хуже, чем органы заядлого курильщика с серьезными рубцами и повреждениями.

Об этом рассказала хирург-травматолог из Техаса (США) Бриттани Бэнкхед-Кендалл, которая показала три рентгеновских снимка легких: один здорового человека, курильщика и пациента с коронавирусом.

Медик отметила, что легкие выздоровевших пациентов с COVID-19 выглядят намного хуже, чем даже у курильщиков. На рентгеновском снимке здорового пациента было много черного пространства, показывая, что человек мог вдыхать нормальное количество кислорода.

Легкие здорового человека. Источник: Twitter/Бриттани Бэнкхед-Кендалл

Рентгеновский снимок курильщика был нечетким, в то время как рентгеновский снимок пациента с COVID выглядел почти полностью белым. Помутнение легких обычно указывает на то, что они наполнены такими веществами, как жидкость или бактерии, а также плотными рубцами и повреждениями, пояснила врач.

"Легкие после коронавируса выглядят хуже, чем легкие самого ужасного курильщика, которые мы когда-либо видели", – подчеркнула она.

Легкие курильщика. Источник: Twitter/Бриттани Бэнкхед-Кендалл

Врач добавила, что коронавирус часто приводит к таким осложнениям, как пневмония, которая возникает, когда легкие наполняются жидкостью и воспаляются. Поскольку воздушные мешочки наполняются жидкостью, они не могут принимать достаточно кислорода, что приводит к таким симптомам, как кашель и одышка.

"Все еще есть люди, которые говорят: "Я в порядке, у меня нет проблем", но, когда они делают рентген грудной клетки, и у них абсолютно плохой рентген грудной клетки", – резюмировала она.

Легкие пациентат после COVID-19. Источник: Twitter/Бриттани Бэнкхед-Кендалл

Как сообщал OBOZREVATEL, врач назвала симптомы, которые могут указывать на легкую форму COVID-19.

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